Présidentielle 2019 : Le film de la 3e Journée de campagne de Macky Sall

Le Directeur général de la société nationale de transport public Dakar Dem Dikk (3D), Moussa Diop, prenant la parole s’est défini comme l’un des plus ‘’constants alliés politiques’’. Après avoir salué l’unité des cœurs au sein des responsables politiques du département de Podor, il a rassuré, sur ces notes, au président Macky Sall que personne au Sénégal n’ose l’affronter sur le bilan.



Ce mardi 5 février 2019, le convoi du président Macky Sall a fait cap sur le Nord, après une nuit passée à Saint Louis. À destination de Podor, le président Macky Sall a fait de petites escales à Ross Béthio et Dagana, pour s’adresser aux populations. Mais c’est à Richard-Toll où il a posé pied à terre pour se rendre au grand meeting d’étape. Laquelle rencontre politique a duré plus deux tours d’horloge. Deux heures durant lesquelles le président Macky Sall a chanté les mérites du Walo. Walo, un sol béni où il a annoncé sa détermination, une fois réélu, de construire le Pont de Rosso. Ce, pour rapprocher davantage la République sœur de Mauritanie, le Maroc et même l’Europe à Rosso.Au chapitre des promesses qui ont été faites dans le Walo, l’on peut citer la construction d’une salle de réception, une maison d’hôte et une salle de conférence à Gaya La Sainte (une localité du Walo), dans le cadre de modernisation des cités religieuses. La réouverture de la Société de conserves alimentaires au Sénégal) de Dagana a été aussi promise par Macky Sall. Celui-ci a précisé que les discussions sont très avancées avec le promoteur pour la production de la tomate.Les rideaux tombés sur le meeting de Richard-Toll, Macky Sall qui était à la tête d’un convoi de plusieurs dizaines de véhicules s’est rendu dans le fief de Me Aïssata Tall Sall (maire de la localité), Me Moussa Diop et Mamadou Racine Sy. À Podor, le président Macky Sall a magnifié l’unité des leaders de son camp originaires de la localité. Il a aussi salué le leader de ‘’Osez l’avenir’’ venue s’allier à sa cause. Ce fut l’un des derniers discours de la J3 de cette campagne électorale qui va mener ce mercredi la caravane dans le reste du Fouta, plus exactement à Ourossogui et Matam.