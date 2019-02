Présidentielle 2019 / Issa Sall répond à Abdoulaye Wade : " Les élections se déroulent depuis longtemps, peut-être qu'il parle du scrutin... Je suis un candidat sérieux et je compte battre Macky! "

Suite à la déclaration de l'ancien président Abdoulaye Wade disant qu'il n'y aurait pas de scrutin à la présidentielle de 2019, et qu'il n'existe plus de candidat sérieux, le candidat du PUR Issa Sall a profité de sa tournée à Kaolack pour apporter la réplique au président Wade : " les élections sont en train de se dérouler, les élections ont commencé depuis longtemps. C'est un processus, peut-être qu'il parle de scrutin qui concerne le jour des élections, c'est à dire le 24 février." A l'en croire, sa candidature est très sérieuse, contrairement aux propos de Wade qui a évoqué l'absence de candidats sérieux dans cette élection : " Je me considère très sérieux comme candidat, je compte battre Macky au premier tour à défaut de le battre au second tour... Macky Sall pourrait ne même pas aller au second tour des élections, il ne peut pas du tout gagner les élections et s'il va au second tour il sera battu. " Une réponse qui annonce la couleur suite à la déclaration choc du pape du Sopi...