Préparation au BAC 2024 : La ville de Dakar réunit les candidats en salle de révision

Avec ses partenaires, la ville de Dakar a initié une grande révision ce vendredi au profit des candidats du Baccalauréat qui devront passer les épreuves à partir de mardi prochain. C’est dans la salle du 4 avril au Cices que des centaines de candidats venus de toutes les contrées de Dakar, ont pris part à des compléments de cours de la part de professeurs de français, Histoire et Géographie, Anglais et Philosophie. Cette initiative qui en est à sa deuxième édition a permis à la ville de Dakar de disposer depuis l’année dernière, des résultats satisfaisant en termes d'admission. Ce vendredi, l’adjoint au maire chargé de l'Éducation Jean Louis Ndiaye et le directeur de l’Education et de l’aide à l’insertion à la ville de Dakar, Pape Konaré Diaité, ont adressé un message d’encouragement aux candidats au Baccalauréat et réitéré l’engagement du maire, Barthélémy Dias, à poursuivre cette dynamique d’excellence que l’Unesco a même reconnu à la capitale.