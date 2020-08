Premier cas de Coronavirus enregistré à Gorée : Me Augustin Senghor ferme les portes de l'île et filtre les entrées.

Le maire de Gorée Augustin Senghor a annoncé que l'île de Gorée dont il est le maire vient de connaître son premier cas depuis le début de la pandémie au Sénégal. "Nous avons vécu six (6) mois durant lesquels la commune de Gorée a été sauve par rapport à la contamination de la Covid-19. Ce week-end, nous avons connu notre premier cas."



Il estime que si l'île a pu tenir pendant six mois face à la maladie pour avoir zéro cas, les habitants devront être en mesure de renforcer le dispositif pour pouvoir éjecter le virus hors de Gorée. Sur ce, il préconise un renforcement des mesures qui ont été prises, mais aussi une grande sensibilisation et un renforcement de la prise de conscience des populations que la donne a changé.



Avant d'appeler les insulaires à la résilience et au respect des gestes barrières, il alerte sur la prise de conscience des habitants de l'île. "Si nous pouvons nous permettre certaines libertés parce que le virus n'était pas là, maintenant tous ensemble en tant que communauté, nous devons nous liguer pour extirper le virus de Gorée. Comme nous avons fait pendant six 6 mois en filtrant les entrées dans l'île non pas par souci d'écarter les autres, mais de les protéger et de nous protéger nous-mêmes. À partir du moment où on a eu deux cas, veillez au respect des mesures barrières pour que nous puissions juguler cette pandémie dans l'île et partout ailleurs", renchérit-il.