Premier League : L’absence de Hazard dans le onze type de l’année fait jaser, la présence de Pogba fortement contestée.

Dévoilé il y a quelques jours le onze type du championnat anglais suscite forcément beaucoup de polémiques. Une composition d’équipe qui ne semble pas satisfaire tout le monde, notamment le club londonien de Chelsea. Les « Blues » dans un communiqué officiel ont fustigé l’absence de leur meneur de jeu Belge Eden Hazard qui, selon eux méritait largement de figurer parmi l’élite du championnat anglais. Les dirigeants londoniens vont jusqu’à parler d’une omission incompréhensible.



Auteur d’une fin de saison remarquable, le numéro 10 de Chelsea porte à bout de bras son équipe depuis quelques matches. Il pouvait prétendre à une place dans cette équipe n’eut été la saison sensationnelle du Sénégalais de Liverpool Sadio Mané. Ce dernier auteur d’une saison pleine, figure d’ailleurs parmi les prétendants au titre de meilleur joueur du championnat Anglais.



Par ailleurs, pour certains observateurs avertis, dont Garry Lineker, le mancunien Paul Pogba n’avait nullement sa place dans ce onze. La saison en demi-teinte du pensionnaire de Manchester United ne semble pas avoir convaincu en Angleterre où médias (Times, BBC…) et autres acteurs du championnat restent sceptiques. Auteur de sa saison la plus prolifique chez les « red devils » (13 buts 9 passes décisives) la « pioche » est pourtant annoncée sur le départ. Le Real Madrid, le Barca et la Juventus restent en embuscade…