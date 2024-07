Pourquoi la variation dans la facturation du système Woyofal : Les explications de la directrice commerciale

Les services en charge du Woyofal au niveau de la Senelec ont achevé ce matin, une série d’ateliers avec les organisations des consommateurs et les acteurs des médias. L’objectif de ces échanges est d’arriver à faire connaître les différents mécanismes qui composent le service du Woyofal et son utilisation par les clients. Beaucoup de réclamations sont enregistrées notamment en cette période de forte canicule. Mais il s’est agi pour Samba Mamadou Sy, chef du service Woyofal, Tabara Ndoye Ba et leurs collaborateurs, d’expliquer comment cette variation dans la facturation et l’intervention de la TVA se font dans la chaîne.