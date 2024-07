Port de Dakar : Une entreprise illégale exerçant depuis des décennies découverte est sommée de se conformer

Chargé par ses employés et l’inspecteur régional du travail, le secrétaire général du syndicat des auxiliaires et travailleurs du Sénégal (SATS) s’est défendu devant le ministre tant bien que mal. Amadou Massar Sarr pour se dédouaner, attaque le décret 94/814 qu’il demande sa révision. « C’est ce décret qui régit la fonction de docker. Il existe depuis 30 ans. Il est temps de le réviser parce qu’il est obsolète. On ne peut pas outrepasser ce que le décret nous impose » laisse-t-il entendre.





Toutefois, l’inspecteur régional du travail abonde dans un autre sens. Tène Gaye dénonce que « lorsque nous lui avions demandé les documents de l’existence de l’entreprise, il n’est pas en mesure de nous les présenter. Ni de documents de société ni d’intérim. Il ne n’a jamais été déclaré comme société ou entreprise » dénonce l’inspecteur.