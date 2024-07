Pollution sanitaire et atmosphérique : Rejet unanime à Sébi Gare de l'implantation de SETTIC

Aujourd'hui à Sébi Gare, hommes, femmes, enfants, et représentants des divers secteurs de la communauté se sont réunis, pour une démonstration massive contre l'implantation projetée de l'usine SETTIC à Sébikotane.

Le collectif rejette fermement cette initiative pour plusieurs raisons.



Non-conformité et consultations biaisées



Le collectif souligne que SETTIC n'a pas suivi les procédures réglementaires nécessaires. L'attribution du terrain n'a pas impliqué le conseil municipal local, et les consultations publiques ont été profondément biaisées, excluant la majorité des résidents concernés.



Risques sanitaires et environnementaux



SETTIC envisage de s'implanter dans une zone déjà lourdement polluée, où des écoles élémentaires et un collège sont situés à proximité. La population, composée de 1.200 personnes, se trouve particulièrement vulnérable en cas d'incident, d'autant plus que la région est enclavée par le TER.



Opposition populaire et appels aux autorités



Une pétition signée par 1.000 résidents atteste de l'opposition unanime contre l'usine. Le collectif met en garde contre les conséquences potentielles sur la santé publique, surtout pour les enfants et les femmes, en raison des activités de traitement de déchets toxiques de SETTIC.



Appel à la responsabilité et à la vie



Les habitants de Sébi Gare appellent les autorités à prioriser la santé et la sécurité de la population au-dessus des intérêts financiers. Ils exigent l'arrêt immédiat du processus d'implantation, arguant que SETTIC ne respecte pas les normes requises et représente un danger clair pour la communauté.



En resumé, le collectif exprime une volonté ferme de voir SETTIC choisir un autre site pour ses opérations, loin des zones habitées et déjà polluées de Sébikotane. Leur lutte est motivée par un désir de préserver la vie et la santé des générations futures, insistant sur le droit à un environnement sain et sécurisé pour tous les résidents de Sébi Gare.