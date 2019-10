Podor/Finale départementale ONCAV : Le parrain Mamadou Racine Sy finance et équipe les finalistes

La finale départementale du championnat populaire de l'ONCAV de Podor s'est jouée ce week-end au stade Amadou Wade de la commune de Podor.



Cette grande finale a été parrainée par le président du mouvement ALSAR, en l'occurrence Mamadou Racine Sy, par ailleurs président du conseil d'administration de l'IPRES.



Le parrain n'a pas lésiné sur les moyens pour la bonne tenue de ce rendez-vous sportif et culturel.



Pas moins d'une enveloppe de trois millions de francs a été distribuée aux équipes finalistes et le comité d'organisation et l'ONCAV.

"L'enveloppe pour l'organisation de la grande finale est de trois millions cinquante mille", renseigne Mamadou Fall, le président de la zone Commune de Podor. Qui poursuit toujours, "le parrain a acheté quatre jeux de maillots, un trophée et six ballons pour les équipes finalistes et demi-finalistes".



Il se félicite également des moyens déployés par le parrain Mamadou Racine Sy.

La seule fausse note de cette grande cérémonie sportive qui opposait l'ASC Dental et l'ASC Lamtoro, c'est que la finale s'est terminée en queue de poisson. Car l'Asc Lamtoro a boudé le terrain dès la première mi-temps, après qu'un joueur de l'équipe a été évacué en urgence à l'hôpital suite à un choc rude avec un joueur de l'Asc Dental.

À rappeler également que l'ASC Lamtoro était menée par deux buts à zéro dès la première mi-temps de la finale...