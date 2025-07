Pikine – Trois interpellations en marge du combat Diop 2 vs Tapha Mbeur

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé à l’interpellation de trois (03) individus pour divers délits, ce dimanche 13 juillet 2025, en marge du très attendu combat de lutte entre Diop 2 et Tapha Mbeur.





Les faits reprochés aux mis en cause :

• Vol en réunion avec usage de moyen de transport (charrette motorisée selon des témoins),

• Rébellion, coups et blessures volontaires sur un agent de police, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 3 jours, et entrave à une mission de police,

• Vol de téléphone portable sur la voie publique.





Tensions en périphérie de l’arène



Ces interpellations ont eu lieu alors que les forces de l’ordre étaient fortement mobilisées pour sécuriser l’événement sportif, qui a drainé une foule immense et parfois agitée. Les suspects ont été placés en garde à vue dans l’attente de leur présentation au procureur.





La vigilance reste de mise



Le combat Diop 2 vs Tapha Mbeur s’est globalement déroulé sans incident majeur dans l’arène, mais la police rappelle que les attroupements en marge de grands événements sont souvent propices à des actes de vol, d’agression ou de trouble à l’ordre public.