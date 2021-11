Pénurie d'eau à Grand-Yoff : les habitants crient leur colère contre la Sen'Eau.

Des bouteilles de 10l, de 20l des seaux... éparpillés dans les maisons et autres points d'eau, sont les symboles du manque d’eau dans la capitale, plus précisément à Grand-Yoff, au quartier Arafat.



Les habitants de Grand-Yoff font face à une pénurie d'eau depuis plusieurs jours et la situation commence à provoquer un sentiment de révolte chez les populations qui s'inquiètent également de l'impact de cette pénurie.



Dans les quartiers de Grand-Yoff, les populations ont exprimé leur souffrance au micro de Dakaractu.

Nos efforts pour toucher la Sen'Eau par téléphone afin de connaître les raisons du calvaire des populations n'ont pas été couronnés de succès...