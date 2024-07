Pèlerinage annuel de "Nguédiaga" ou l'exil de Seydina Limamou Lahi à Malika

La communauté Layène célèbre chaque année le pèlerinage de "Nguédiaga" en souvenir des trois jours de Seydina Limamou Laye Al Mahdi autour d’un buisson «Nguedj» à Malika. Un exil pour échapper à l’oppression du colonisateur.



C’est dans la nuit du 10 au 11 septembre 1887 que Seydina Limamou accompagné par ses quatre guerriers : Thierno Sarr Thiom , Abdoulaye Samb, Demba Mbaye et Ali Mbaye prennent le chemin de l’exil. Ils longent le littoral vers Malika. Al Mahdi fait signe à ses compagnons de s’arrêter et de trouver un abri pour échapper aux blancs. L’abri en question est un buisson appelé Wolof Nguédiaga. Un arbre connu pour ses vertus médicinales. Le maître y séjourne trois jours durant lesquels il observe le jeûne.



Sous le califat de Seydina Mandione Laye qui en 1962 avait initié cet événement dans l’après-midi du jour de la fête de Tabaski. Depuis 1962 l’endroit est devenu un site de prière et de recueillement. Cependant sous le califat de Seydina Mame Alassane Laye, la cérémonie est ramenée au lendemain la fête de Achoura ou « Tamharite ».



Le pèlerinage de Malika est le deuxième événement le plus important de la communauté layenne. Ce mercredi 17 juillet,tout de blanc vétus, les fidèles vont converger vers Malika, où ils vont assister à la lecture du saint coran et se recueillir aux différents sites sacrés.