L’ex-ministre Mansour Faye toujours interdit de quitter le territoire

L’ancien ministre Mansour Faye a annoncé, dans une publication sur sa page Facebook, avoir été une nouvelle fois empêché de sortir du territoire national.



« Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale que je viens d’être interdit d’embarquer sur le vol HF 0701 ce jeudi 10 avril 2025, malgré la présentation de l’ordonnance de la Cour suprême (n°12/2025) me rétablissant dans mes droits. Dans quel État sommes-nous ? », a-t-il dénoncé. L’ex-ministre des Transports terrestres y voit une dérive autoritaire.



Le 28 mars dernier, le juge des référés de la Cour suprême avait pourtant ordonné au ministre de l’Intérieur de lever les restrictions imposées à Amadou Mansour Faye, exigeant que la Police de l’air et des frontières (PAF) permette au maire de Saint-Louis de circuler librement.



Une injonction confirmée par une ordonnance reçue mardi 1er avril 2025, enjoignant explicitement au ministère de l’Intérieur de motiver toute entrave à sa liberté de mouvement.