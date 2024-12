Passerelle de la VDN percutée par un camion : L’indiscipline routière met la vie en danger 

Ce mercredi, une nouvelle tragédie a été évitée de justesse sur la VDN, à hauteur de Sacré-Cœur, où un camion transportant un Caterpillar a violemment percuté la passerelle piétonne. Ce dernier, avec une hauteur dépassant celle de la structure en béton armé, s’est retrouvé coincé en plein milieu de la route, causant une immense congestion. Heureusement, aucun blessé ni mort n’a été signalé, contrairement à l’incident tragique de la passerelle de Yoff Tonghor, où la structure s’était complètement inclinée la semaine passée. Mais cet enchaînement d’incidents met en lumière une problématique cruciale de sécurité sur nos routes.



Les autorités, dont les gendarmes et les responsables de l’AGEROUTE, sont rapidement intervenues pour gérer la situation. Cependant, la question qui se pose est bien plus vaste : pourquoi cette série de défaillances survient-elle ? L’expert en sécurité routière, Mr. Moctar Diaw, s’est exprimé sur les ondes de nos micros, soulignant que le non-respect des normes de circulation pour les poids lourds est une des principales causes de ce fléau. Selon lui, les chauffeurs de camions continuent d’ignorer les chartes de sécurité et de rouler sans tenir compte des risques que leur taille imposante représente pour les infrastructures existantes.



Les habitants de Sacré-Cœur, comme Moustapha Wade et El Hadji Diagne, ne mâchent pas leurs mots : l'indiscipline des conducteurs est un cancer pour notre développement. "Il est grand temps que l’État prenne des mesures concrètes et fermes pour obliger les chauffeurs à respecter les règles", insistent-ils. Ces événements révèlent un manque d’éducation et de contrôle sur nos routes. Si rien n’est fait rapidement, le pire est encore à venir. Il est désormais impératif que les autorités redoublent d’efforts pour garantir la sécurité des usagers et éviter que ces incidents ne se transforment en drames.