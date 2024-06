Passation de Services à l'ONFP: Le nouveau DG, Mouhamadou Lamine Bara Lô prône l’orthodoxie

Ce vendredi 07 juin 2024, marque un tournant dans la vie professionnelle et sociale du nouveau directeur général de l’Office National de la Formation Professionnelle ( ONFP), Mouhamadou Lamine Barra Lô. Ce dernier, la trentaine membre de la coalition Diomaye Président hérite d’un secteur crucial pour l’éducation et la jeunesse. En effet, l’Office joue un rôle prépondérant dans la promotion de la formation professionnelle et de l’emploi.

Conscient de cela, Mouhamadou Barra Lô rassure ses collaborateurs.

« J’ai une certaine idée mais avec l’ONFP nous allons réaliser le projet qui est une promesse pour relever les défis », rassure t-il.



« L'ONFP a un rôle central dans le projet du président Bassirou Diomaye Faye. A force de travail, ce défi sera relevé et par l’action juste », confie-t-il.



Par ailleurs le nouveau directeur Mouhamadou Barra Lô exhorte le personnel à continuer d’œuvrer pour la bonne marche de l’Office National de la Formation Professionnelle.



Falil Gadio