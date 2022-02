Parcelles Assainies de Dakar / Aboubacar Djamil Sané : « Je m’engage à être le maire de tous les parcellois et de toutes les parcelloises »

Après son installation en tant que maire des Parcelles Assainies de Dakar, le nouveau magistrat de ladite commune est conscient des enjeux qui l’attendent.

Il a encore remercié la population des Parcelles Assainies pour la confiance massive qu’elle lui a accordé. « Je mesure, soyez en certain, l’ampleur de la tâche qui nous est confiée », a-t-il avancé.



C’est pourquoi, il ajoute : « je m'engage ici devant vous à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public, dans l’intérêt de notre commune. Je m'engage à être le maire de toutes les parcellois et de toutes les parcelloises et d'être à leur écoute pour gérer leur quotidien de façon intègre, transparente et inclusive dans une logique de collaboration et de partenariat avec mes chers collègues et avec nos concitoyens, nous relèverons ce défi », assure-t-il devant le public venu assister à son installation.