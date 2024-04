Parc des Princes (France) : Pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il décliné l'invitation de Stéphane Séjourné

Le président congolais Félix Tshisekedi, suite à l’invitation de son homologue français Emmanuel Macron, doit se rendre à Paris en fin avril pour une visite de deux jours. À cette occasion, le ministère français des affaires étrangères a cru faire plaisir au président congolais en le conviant à un match de football au Parc des Princes, dans une loge VIP. Le président congolais a préféré décliné cette invitation « par crainte de se retrouver cerné par des publicités "Visit Rwanda" » apprend Africa Intelligence dans sa parution de cette semaine.



Ce refus du président Félix Tshisekedi s’explique par rapport au partenariat entre le Rwanda et le Paris Saint Germain. En effet, le président, natif de Léopoldville, fait face depuis deux ans à une rébellion dans l'est de son pays menée par le Mouvement du 23 mars (M23), un groupe armé activement soutenu par le Rwanda.



Le quotidien d'informations Africa Intelligence rappelle que le PSG a noué fin 2019 un partenariat - prolongé jusqu'en 2025 - avec le Rwanda de Paul Kagame. Le mouvement rebelle, qui compte dans ses rangs des soldats de la Rwanda Defence Force (RDF), occupe depuis juin 2022 une partie du territoire du Nord-Kivu, où Kinshasa s'appuie sur les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), une coalition de groupes armés locaux, et la force régionale de la Southern African Development Community (SADC).



Le président Tshisekedi dénonçant le rapprochement de la France avec le Rwanda de même que le soutien financier de l'Union européenne à la RDF au Mozambique. Un sujet qui sera probablement évoqué lors de la visite prochaine en France, du chef d’Etat congolais.