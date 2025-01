Pape Malick Ndour prend la defense de Farba Ngom : "Ousmane Sonko doit cesser de déconner, sinon nous allons…"

L'ex-ministre de la jeunesse, Pape Malick Ndour, a exprimé sa ferme solidarité à Farba, soulignant la mobilisation impressionnante de ses partisans à Agnam lors de son sit-in de résistance contre la levée de son immunité parlementaire.

Selon l’ancien ministre, Farba incarne la dignité et le travailleur acharné, et son patrimoine n’est rien d’autre que le fruit de son labeur. C'est pourquoi il doit bien mériter le respect. Devant ses alliés de parti, Pape Malick Ndour n’a pas hésité à mettre en lumière l’incompétence d’Ousmane Sonko, le qualifiant d’expert fiscal, un rôle qu’il considère bien plus nuisible qu’un simple courtier, dont il raille souvent Farba. Pape Malick martèle que personne ne touchera à Farba et que la mobilisation autour de lui reste solide et imparable, peu importe les obstacles.

Dans une allocution pleine de passion, Pape Malick Ndour a lancé un avertissement direct à Ousmane Sonko, lui rappelant que ses menaces et ses attaques ne feront pas plier les partisans de Farba. “Sonkoooo… Faut pas déconner, sinon nous allons déconner,” a-t-il chanté sur un ton menaçant, illustrant la détermination sans faille de ceux qui soutiennent Farba. Il a insisté sur le fait qu’ils sont prêts à tout pour défendre leur leader, affirmant que la bataille ne fait que commencer et que Sonko ne les intimidera pas...