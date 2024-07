Panel Wolof (Guinguinéo): « J’attire l’attention du PR Diomaye et de son PM Sonko, la bonne distribution des semences de qualité n’arrange que vous deux » (Bachir Bâ)

Dans la commune de Panel Wolof dans le département de Guinguinéo (Kaolack), de nombreux paysans risquent de passer une mauvaise saison des pluies. Face à la presse, ces derniers ont déploré la mauvaise qualité des semences. Selon eux, «les opérateurs leurs ont livré des semences non certifiées servies dans des sacs contenant également du sable ». Des membres de « Aar Sunu Momel » informés de la situation ont fait le déplacement pour constater de visu la situation et alerter l’autorité Étatique. D’après le coordonnateur de « Aar Sunu Momel, Bachir Bâ, « j’attire l’attention du Président Diomaye et de son PM Sonko, la bonne distribution des semences de qualité n’arrange que vous deux... »