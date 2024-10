Paiement numérique : VISA à la conquête du marché sénégalais

VISA, un moyen de paiement digital et premier réseau de carte au monde en termes de valeur des transactions, se lance à la conquête du marché sénégalais. Le programme "VISA rencontre les banques et les fintechs a été lancé ce jeudi 24 octobre 2024 à Dakar. Ainsi, il s'agit de réunir l'ensemble de la communauté de l'écosystème de paiement digital du marché qui a évolué depuis quelques années, avec de nouveaux acteurs tels que les fintechs et les opérateurs de télécoms qui comptent dans l'industrie du paiement.



En effet, VISA fait partie des 10 % de paiement digital. Sur ce, le vice-président de VISA Afrique de l'Ouest et Central, voit « une accélération de 1 % du paiement digital dans une économie émergente comme le cas du Sénégal », ce qui va impacter positivement son PIB de 3 %. Pour M. Diabi, « c'est un indicateur important et le Sénégal, dans ce sens, doit s'inscrire dans cette dynamique de digitalisation des paiements », a-t-il fait savoir.



Pour le responsable VISA Afrique de l'Ouest et Central, " les défis sont de plusieurs ordres : Technologiques avec une digitalisation complète des moyens de paiements, de l'éducation financière (pour que les populations à qui on propose cet outil de paiement soient en mesure de comprendre cette solution-là). Enfin, VISA ambitionne de renforcer son ancrage régional, mais également de travailler avec les États, les banques, les Fintechs, mais aussi les commerçants.