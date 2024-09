Ousmane Sonko : « Le régime du président Macky Sall a menti au peuple sénégalais et aux partenaires »

À l'occasion d'un point de presse tenu ce mercredi pour évoquer la situation économique du Sénégal, six mois après leur accession au pouvoir, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a dénoncé ce qu'il considère comme des mensonges et des manipulations du régime de l'ancien président, Macky Sall. Selon le PM, la situation des finances publiques du Sénégal est bien plus préoccupante que ce qui avait été annoncé par l'ancien gouvernement.





« Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays en falsifiant les chiffres publics, en fournissant des données erronées, en particulier concernant le déficit public, qui est le double de ce qui avait été annoncé. » La dette publique est également dix points plus élevée que ce qui avait été annoncé, de manière constante, entre 2019 et 2023. Cet exercice aurait pu remonter encore plus dans le temps. Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires, en tripatouillant les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n’avait rien à voir avec la réalité. « C’est d’une gravité extrême ! »