Orange-FSHB : trois ans de compagnonnage pour le rayonnement du Handball sénégalais

La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) et le groupe Sonatel à travers sa marque Orange ont signé un nouveau partenariat ce mardi 4 Septembre. Une cérémonie qui s'est tenue sous la présence du président de la fédération Seydou Diouf, du représentant du ministre des Sports Mactar Bâ, ainsi que plusieurs cadres de Orange. Pour la 3ème année consécutive, cette convention de partenariat vient consolider un accompagnement constructif destiné à faire du handball sénégalais l'une des disciplines phares. Dans cette optique, le président de la FSHB compte porter la candidature du Sénégal pour abriter la CAN de handball en 2022 avec le soutien du ministère des Sports et de la marque Orange.