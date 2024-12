Orange Business Days 2024: Le Sénégal à l’aube d’une révolution technologique

Le King Fahd Palace a accueilli ce 2 décembre 2024 les Orange Business Days, un événement incontournable qui a rassemblé les leaders technologiques, des décideurs publics et privés, ainsi que des experts internationaux autour du thème "Vers un avenir connecté et sécurisé". L'initiative, organisée par le groupe Sonatel, a mis en avant des avancées majeures en matière d'IA, de Cloud, de 5G et de Cybersécurité, des piliers stratégiques pour le futur numérique du Sénégal.



Lors de son intervention, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a souligné l'importance cruciale de la collaboration entre les secteurs public et privé pour positionner le Sénégal comme un hub technologique en Afrique.



« L’innovation ne peut prospérer qu’en favorisant l’interconnexion entre le public et le privé », a déclaré le ministre. Il a salué le rôle central joué par Sonatel, qualifié de "champion national", dans l’écosystème de l’innovation au Sénégal. Le groupe Orange, grâce à son expertise et son avance technologique, apparaît comme un levier indispensable pour combler les lacunes dans le secteur public.



Cette dynamique collaborative, a-t-il ajouté, permet non seulement d'accélérer le développement des infrastructures, mais aussi d'apporter des solutions concrètes pour renforcer la compétitivité numérique du pays.



L’événement a également mis en lumière la capacité de Sonatel à attirer des partenaires internationaux de renom. « Ces alliances transnationales renforcent la position du Sénégal sur la scène mondiale et créent des opportunités inestimables », a noté Abdourahmane Diouf.



Le ministre a également tenu à rendre hommage aux jeunes entrepreneurs et start-ups sénégalais, véritables moteurs de l’innovation. Soutenus par Sonatel et d’autres acteurs privés, ils contribuent à bâtir une économie numérique dynamique.



Abdourahmane Diouf a dévoilé les projets du gouvernement visant à faire du Sénégal un hub régional de l’innovation et de la digitalisation. Il a insisté sur l’importance de poursuivre les efforts pour attirer davantage d’investissements technologiques tout en renforçant les compétences locales.



Cet événement a non seulement célébré les avancées actuelles, mais a également tracé la voie vers un avenir où le numérique sera un véritable levier de développement pour le Sénégal et l’Afrique.