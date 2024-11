Opération coup de poing : 235 interpellations lors d’une nuit de sécurisation à Dakar

Dans un effort déterminé pour lutter contre l’insécurité sous toutes ses formes, une opération de sécurisation d’envergure a été lancée dans la nuit du 2 au 3 novembre 2024, orchestrée par le Service régional de sécurité publique (SRSP) de Dakar. Selon L’Enquête, cette initiative a mobilisé 256 agents de sécurité et 36 véhicules, faisant de cette opération l’une des plus significatives de ces derniers mois.



Durant cette nuit de vigilance, les forces de l’ordre ont interpellé un total de 235 individus, révélant l’ampleur de la problématique sécuritaire dans la capitale. Parmi les personnes arrêtées, 144 ont été contrôlées pour vérification d’identité, tandis que d’autres ont été appréhendées pour divers délits, tels que l’ivresse publique manifeste (43), la nécessité d’enquête (17), ou encore le vagabondage (5).



Les agents ont également mis la main sur des individus impliqués dans des actes plus graves, notamment trois pour rixe sur la voie publique, quatre pour coups et blessures volontaires, et un pour conduite sans permis. Les infractions liées à la drogue n’ont pas été négligées : deux individus ont été arrêtés pour offre et cession de chanvre indien (18 cornets), tandis que sept autres ont été interpellés pour détention et usage de chanvre indien (huit cornets et un joint). Un cas notable concerne un individu arrêté pour trafic et détention de chanvre indien, qui détenait à lui seul 43 cornets.



Cette opération témoigne de l’engagement des autorités dans la lutte contre la criminalité à Dakar, selon L’Enquête. La nuit de sécurisation a permis de mettre un coup d’arrêt à diverses activités illicites et de rassurer la population face à un climat d’insécurité persistante.