Olivier Boucal, ministre de la fonction publique : « Gov’Athon est une réponse de co-construction de solutions adaptées aux préoccupations des services de l’Etat »

Qui dit réforme, fait nécessairement penser à l’innovation. Gov’Athon fait son entrée dans le Journal Républicain. Cette initiative va permettre de révolutionner et de transformer l’administration sénégalaise. Le Gov’Athon célèbre tout simplement l’innovation par les citoyens et pour les citoyens, la jeunesse, le talent et l’engagement au service du pays. C’est le sens du déploiement du département ministériel dirigé par Olivier Boucal qui s’est attelé à traduire en actes la volonté des plus hautes autorités à rapprocher le service public de ses usagers grâce à une maîtrise de l’écosystème numérique et une meilleure disponibilité des agents de l’Administration. « L’un des creusets dans lequel fécondent ces grandes vertus de la nouvelle Administration est le « Gov'athon ». Conçu comme un exercice de co-construction de solutions adaptées aux préoccupations des services de l’Etat, le Gov’athon est une activité inspirée des compétitions d’innovation appelées hackathon destinées à recueillir sur une courte période des idées et des solutions pratiques pour les entreprises », a déclaré le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public.



Les activités réalisées, à cet effet, ont contribué à la promotion de « l’innovation par et pour les citoyens ». Ce qui a permis aux services du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public de nouer une alliance avec les jeunes talents des universités publiques et des établissements d’enseignement supérieur retenus, pour la conception et le développement de solutions destinées à des problématiques de service public identifiés. Les 12 projets finalistes qui ont été présentés dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, de l’administration, du numérique et de la sécurité routière sont: TERA, AGRI-DRONE VISION (ADV), Daara Smart, e-Fonction Publique, PublicDocAI, Door War, FiRNDe Bi, 49Discover, TOURISEN, AI-KARANGUÉ et Deukeundo.



La force motrice du capital humain, la jeunesse.



Selon le ministre Olivier Boucal, ces jeunes sont les porte-voix de ce Sénégal nouveau qui naîtra et grandira à la faveur du nouveau référentiel de gouvernance publique. Sur ce point, il est impératif de convertir en opportunités de croissance l’un des trésors du peuple sénégalais qu’est la jeunesse conformément à la Vision qui est en train d’être mis en œuvre. « Le développement est d’abord une idée avant d’être une œuvre et, enfin, un impact positif sur le quotidien de nos compatriotes. Le Gov’Athon respecte cette bonne pratique du progrès en enrôlant ces jeunes représentants des populations qui seront les décideurs de demain », a servi le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public qui assistait à la finale de la première édition de Gov’Athon présidée par le premier ministre Ousmane Sonko.