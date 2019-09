Officiel - Samuel Eto’o met un terme à sa carrière

L’ancien international camerounais vient d’annoncer qu’il arrête sa carrière de footballeur après un peu plus de vingt ans au haut niveau.







Il est sans conteste l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du continent africain, voire du monde. Après une riche carrière, marquée par ses passages au FC Barcelone, à Chelsea et à l’Inter de Milan, Samuel Eto’o raccroche officiellement ses crampons. Le Camerounais en a fait l’annonce sur son compte officiel Instagram.



C’est une immense page qui vient de se tourner, un monument du football africain. Samuel Eto’o, 38 ans, prend sa retraite. « The end. Vers un nouveau défi… Merci à vous tous, big love. », écrit-il sur son compte Instagram.





Au-delà de son message, qui fait croire à un retour prochain au milieu du football, Eto’o a longtemps clamé qu’il voulait devenir entraîneur. Il raccroche les crampons avec un palmarès plus que fourni, marqué par 3 Ligues des champions, plusieurs championnats, 2 Coupes d’Afrique des Nations et 4 fois ballon d’or africain de l’année. Il est également le meilleur buteur de l’histoire de la Can et le meilleur buteur de l’histoire du Cameroun.