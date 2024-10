Octobre Rose : La SAPCO et ses partenaires s'engagent pour la lutte contre le cancer

La campagne d'Octobre Rose au Sénégal est une initiative annuelle dédiée à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein. Organisée tout au long du mois d'octobre, elle vise à informer la population, en particulier les femmes, sur l'importance du dépistage précoce et des soins appropriés pour prévenir et traiter cette maladie. À travers des actions de terrain, des consultations gratuites, et des activités de mobilisation sociale, Octobre Rose engage les communautés, les autorités sanitaires, les entreprises publiques ou privées et les partenaires, a renforcer la prise de conscience autour de cette cause et encourager un suivi médical régulier. Comme chaque année, la Sapco ne déroge pas à la règle.



Ce jeudi 17 octobre, l’amicale des employés de la Sapco en partenariat avec l'ONG Marie Stopes Sénégal, a organisé une journée de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à la direction générale de l'entreprise. L'événement, présidé par le nouveau directeur général Serigne Mamadou Mboup, s'inscrit dans le cadre des efforts menés chaque année par la SAPCO dans la lutte contre les cancers.



Lors de son allocution, M. Mboup a salué l'initiative de l’amicale des employés de la Sapco, soulignant que cette journée est "une contribution à la lutte contre le cancer". Il a également rappelé l'importance de la prévention, affirmant que "la mobilisation ne doit pas faiblir", particulièrement face au cancer du sein et du col de l'utérus. Selon lui, le Sénégal enregistre chaque année 1 800 nouveaux cas de cancer du sein, entraînant 976 décès, tandis que le cancer du col de l'utérus reste le plus fréquent avec 2 024 nouveaux cas et 1 312 décès annuels.



Le directeur général a également exprimé son engagement ferme aux côtés du personnel de la SAPCO et de la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) pour "mettre un terme à ce fléau". Il a salué le travail de la présidente de la LISCA, Dr Fatma Guenoune, et de toutes les organisations engagées dans la campagne Octobre Rose, en soulignant que leurs efforts "vont largement contribuer à un net recul de la propagation des cancers" au Sénégal.