ONAS - Keur Saib Ndoye (Thiès) : L'Assainissement, nouveau moteur d'agriculture durable et de richesses inattendues

La station de traitement des eaux usées de Keur Saib Ndoye, à Thiès, gérée par l’Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS), illustre l’impact positif d’un assainissement bien maîtrisé. Ici, les eaux usées issues des foyers et des industries sont soigneusement traitées pour devenir des eaux épurées utilisables dans l’agriculture. Une fois purifiées, ces eaux sont mises à la disposition des agriculteurs de la région, en particulier des maraîchers locaux, contribuant ainsi à une véritable transformation de l’agriculture de la zone.







Les eaux usées de la ville, collectées dans un système d'égouts modernes, sont d'abord acheminées vers la station de Keur Saib Ndoye où elles subissent un processus de filtration, décantation et de désinfection. Ce traitement minutieux permet de supprimer toutes les impuretés et de garantir que l’eau soit totalement sûre pour l’irrigation.







Une fois traitées, ces eaux sont distribuées aux maraîchers, et servent à irriguer une grande variété de cultures : des aubergines, des salades, mais aussi d'autres légumes à fort potentiel économique. Cette initiative présente plusieurs avantages majeurs :







- Réduction des coûts pour les agriculteurs : L’utilisation des eaux épurées permet de réduire considérablement les dépenses en eau d’irrigation, en particulier en comparaison avec l’eau de ville, qui est prioritairement destinée à la consommation humaine.



- Une alternative à l’eau de ville : À Thiès, où la demande en eau potable est en constante augmentation, l’utilisation des eaux usées traitées pour l’agriculture offre une solution innovante pour économiser l’eau de ville, tout en répondant aux besoins de l’agriculture.



- Amélioration de la qualité des sols : Les eaux traitées sont riches en éléments nutritifs, ce qui aide à améliorer la fertilité des sols. De plus, elles ne présentent aucun danger pour les nappes phréatiques, contrairement à l’utilisation d’engrais chimiques.







Un autre atout majeur de la station de Keur Saib Ndoye est la gestion des boues d’épuration issues du traitement des eaux usées. Ces boues, qui peuvent contenir des éléments organiques riches, sont transformées en engrais organiques destinés à l’agriculture. Contrairement aux engrais chimiques, ces boues, une fois traitées, ne polluent pas les sols et permettent de maintenir l’équilibre des écosystèmes locaux.







Les maraîchers locaux, conscients de la valeur de ces boues, les utilisent pour enrichir la terre de leurs champs, ce qui garantit des rendements agricoles plus élevés et des cultures de meilleure qualité. C’est un exemple parfait de l’agriculture biologique et durable, qui préserve à la fois l’environnement et la santé des populations.







La station de Keur Saib Ndoye à Thiès est un modèle pour la valorisation des eaux usées traitées, mais aussi pour l'intégration de l'assainissement dans une logique de développement durable. L'assainissement, loin de se limiter à la simple gestion des eaux pluviales ou à la prévention des inondations, représente un levier stratégique pour le développement économique et environnemental. En transformant les eaux usées en ressources utiles pour l'agriculture, la station de Thiès montre qu'une gestion durable de l’assainissement peut avoir un impact direct sur la production agricole et sur la qualité de vie des populations.







Les succès observés à Keur Saib Ndoye devraient inspirer d’autres villes du Sénégal et d'Afrique pour repenser leurs stratégies d'assainissement, en mettant l’accent sur la valorisation des eaux usées et des boues d’épuration comme ressources essentielles pour l’agriculture et le développement rural.