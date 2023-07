Non participation à la présidentielle de 2024 : "Le Président Macky Sall est un homme exceptionnel qui mérite les hommages du Sénégal, de l'Afrique et du monde!"

Dans son entretien avec la 7TV, le Premier ministre est revenu sur la déclaration du président Macky Sall relative à sa non participation à l'élection présidentielle de 2024.

Amadou Ba qui dit être parmi ceux qui soutenaient la troisième candidature du président Macky Sall, a déclaré que ce dernier a pris "sa décision en toute souveraineté..., sans pression aucune".

"On a vu qu'il a eu raison sur tout le monde parce que la décision a apporté beaucoup de choses au Sénégal en terme de notoriété et de respect...C'est une décision sans précédent...", a-t-il indiqué.

Selon le Premier ministre, beaucoup de personnes comme lui, avaient voulu que le président Macky Sall se représente en 2024, compte tenu de son engagement pour le Sénégal et du contexte actuel lié au dérèglement climatique, la sécurité, le post-covid etc... " Il a pris une décision souveraine. C'est un homme exceptionnel, un homme qui mérite les hommages du Sénégal, les hommages de l'Afrique et les hommages du monde. C'est une décision que je salue, que je partage... Il a mis sur la balance les intérêts du Sénégal et ses intérêts intrinsèques", a-t-il ajouté.