Nécrologie : rappel à Dieu de Pape Oumar NDIAYE, Président de la Commission Communication de la coordination des cadres de Benno

Le coordonnateur des Cadres de la coalition BBY, le camarade Alpha Bayla Gueye et l’ensemble des membres du bureau des cadres de la majorité présidentielle, ont la profonde douleur de vous faire part du décès survenu le 02 Avril 2019, de Monsieur Pape Oumar Ndiaye, Président de la Commission Communication de la coordination, Président des cadres de Niax Jerinu et membres du Pôle Communication du Président Macky Sall. Pa Oumar comme on aimait l’appeler était un homme engagé, déterminé, travailleur, serviable, d’une grande loyauté, courtois, généreux dans l’effort et très fidèle en amitié. La coordination perd à travers sa personne un pilier de son organisation. Il a tout donné à la coalition BBY et à la coalition Benno Ak Tanor et pour la réélection du Président Macky Sall. Nous nous inclinons et implorons le PARDON d’ALLAH qu’IL l’accepte parmi les Élus. La levée du corps a eu lieu aujourd’hui mercredi à 11H à la mosquée Fith Mith de Guédiawaye suivie de son enterrement au Cimetière de Pikine. Nous présentons nos sincères condoléances aux membres de sa famille, au Président Macky Sall Président de la coalition BBY, aux Président Ousmane Tanor Dieng Président de la coalition BAT, au SG de Niax jarinu Cheikh Sarr, membre du SEP de BBY, aux coordonnateurs du SEP, Monsieur Mor Ngom et à l’ensemble des militants et sympathisants de la majorité. Paix à son âme.