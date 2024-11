Nécrologie: Décés de l'ancien International Sénégalais, Boubacar Louis Camara

La Rfm a annoncé, ce vendredi 22 novembre, le décès de l'ancien international sénégalais (1965 à 1974), Boubacar Louis Camara, à l'âge de 78 ans à l'hôpital Fann de Dakar. La levée du corps est prévue à Bopp à 15h , suivie de l'enterrement au cimetiére musulman de Yoff.

Né en 1946 à Dakar , Boubacar Louis Camara honore sa première sélection contre le Mali le 18 avril 1965 à Bamako pour le compte des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations de football 1965 . Il participe à la Coupe d'Afrique des nations 1965, inscrivant deux buts contre l'Éthiopie . Il est connu pour être le tout premier buteur sénégalais à la CAN, et ceci dès la troisième minute de jeu. Le Sénégal termine quatrième du tournoi. Il dispute ensuite la CAN 1968, sans pour autant inscrire un but. Le Sénégal est éliminé au premier tour.



Il joue dans deux clubs du Sénégal : les Espoirs de Dakar de 1962 à 19661 puis le club de Diaraf, qui s'appelait à l'époque Foyer France Sénégal; de 1966 à 19681. Il rejoint le club français du Nîmes Olympique en 1968, signant un contrat professionnel de deux ans. Il retourne ensuite à Diaraf où il met un terme à sa carrière en 1974. Un de ses amis, le journaliste sportif Mbaye Jacques Diop le décrit comme un bon footballeur, doublé d'un intellectuel, très généreux.