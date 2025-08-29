Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle


Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle
Le monde de la lutte est en deuil avec le rappel à Dieu de l'ancienne gloire, Mohamed Ndiaye alias Robert Diouf, icône de l’Arène Sénégalaise, ce vendredi 29 août 2025. L'ancien champion de lutte a écrit l’une des plus belles pages de l'histoire de la lutte Sénégalaise, notamment la lutte traditionnelle sérère. Il était également un champion de la discipline olympique, la lutte gréco-romaine, où il a remporté plusieurs médailles au niveau africain et représenté le Sénégal aux jeux olympiques.
 
L'ancien roi des Arènes, Yakhya Diop, dont il était le protégé, a réagi au micro de nos confrères de la Rfm. « Robert était comme notre père. J’ai grandi avec ses enfants. Il nous a éduqués. Son décès nous a marqués aujourd’hui. Nous prions pour que le Bon Dieu l’accueille dans son paradis. Ce qui m'a marqué le plus en lui, c’est qu'il nous a fait aimer le sport », a  témoigné le champion de lutte, Yakhya Diop "Yékini", l'ancien roi des arènes. 


Vendredi 29 Août 2025
Dakaractu



