Nécrologie : Décès de Robert Diouf, ancienne gloire de la lutte traditionnelle

Le monde de la lutte est en deuil avec le rappel à Dieu de l'ancienne gloire, Mohamed Ndiaye alias Robert Diouf, icône de l’Arène Sénégalaise, ce vendredi 29 août 2025. L'ancien champion de lutte a écrit l’une des plus belles pages de l'histoire de la lutte Sénégalaise, notamment la lutte traditionnelle sérère. Il était également un champion de la discipline olympique, la lutte gréco-romaine, où il a remporté plusieurs médailles au niveau africain et représenté le Sénégal aux jeux olympiques.



L'ancien roi des Arènes, Yakhya Diop, dont il était le protégé, a réagi au micro de nos confrères de la Rfm. « Robert était comme notre père. J’ai grandi avec ses enfants. Il nous a éduqués. Son décès nous a marqués aujourd’hui. Nous prions pour que le Bon Dieu l’accueille dans son paradis. Ce qui m'a marqué le plus en lui, c’est qu'il nous a fait aimer le sport », a témoigné le champion de lutte, Yakhya Diop "Yékini", l'ancien roi des arènes.