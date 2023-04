Nécrologie : Décès de Ibrahima Sene, membre fondateur du PIT

La mouvance présidentielle et le PIT sont en deuil. En effet, ils viennent de perdre un de leurs membres. Il s’agit bien de Ibrahima Sene , responsable et membre fondateur du PIT . Ce dernier, selon les informations de Dakaractu est décédé dans la soirée de ce Samedi .

Dakaractu s’associe à la douleur de sa famille, de ces camarades politiques et leur présente ses condoléances les plus attristées.