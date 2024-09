Ndiébel (Kaolack) : « Nous sommes en phase d'observation pour essayer de voir ceux qui sont aptes à répondre aux attentes de la population sénégalaise et celles de Ndiébel » (Dame Bèye Bâ)

Lors de la présidentielle 2024, le maire de Ndiébel (Kaolack), Dame Bèye Bâ avait soutenu le candidat de la coalition BBY, Amadou Bâ. L'édile de cette localité faisait partie des quatre représentants de BBY qui avait remporté leur localité face à la déferlante coalition «Diomaye2024». Il s'est prononcé sur son compagnonnage avec l'ancien leader de BBY, Amadou Bâ, qui a procédé au lancement de son parti.

Interpellé, en marge de la cérémonie de mise en service du réseau électrique du village de Keur Bamba, le maire de Ndiébel dira : « J'ai entendu dire que Amadou Bâ va faire une déclaration. C'était notre candidat qu'on a dignement accompagné et soutenu pendant la présidentielle qui a finalement été remportée par la coalition «Diomaye2024». Nous faisons partie des quatre communes qui ont gagné leur localité pour le compte d'Amadou Bâ. C'était une page de l'histoire, mais cette page est fermée. Amadou Bâ n'est plus le candidat de BBY car il a décidé de se frayer son chemin sous une autre bannière politique », a-t-il fait savoir. Pour lui, « ce n'est pas encore le moment de faire de la politique... Le moment venu, je vais tenir une assemblée générale avec mes collaborateurs qui sont dans les 28 villages et des partenaires. Pour l'instant nous nous concentrons sur nos projets pour satisfaire la demande de nos populations dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'employabilité des jeunes, de la prise en charge des personnes les plus âgées, sur le financement des femmes, sur le plan infrastructurel pour le développement de notre commune », dit-il. Et de renchérir : « Nous sommes en phase d'écoute et d'observation pour essayer de voir ceux qui sont aptes à répondre aux attentes de la population sénégalaise et celles de Ndiébel en terme de vision et de programme. »