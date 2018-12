Naples / Koulibaly, Ancelotti menace encore : "Si cela se reproduit, nous arrêterons de jouer"

Réputé pour sa grande gentillesse et sa diplomatie, Carlo Ancelotti n'est pas du genre à se faire marcher sur les pieds. Toujours très remonté après les cris de singe adressés par une partie des supporters de l'Inter Milan à son défenseur central, Kalidou Koulibaly (27 ans, 18 matchs en Serie A cette saison), l'entraîneur de Naples a de nouveau menacé d'arrêter de jouer si tels agissements avaient encore lieu à l'avenir.



"L'UEFA a dit que nous avions raison. J'ai été surpris d'entendre le chef de notre Fédération et le chef des arbitres dire le contraire. L'arbitre aurait dû arrêter le match et il ne l'a pas fait. S'il n'a pas commis d'erreur technique en expulsant Insigne et Koulibaly, il en a fait une grosse en n'arrêtant pas le match comme les prévoient les règles de l'UEFA. Si cela se reproduit, nous arrêterons de jouer. Nous resterons sur le terrain et nous ne jouerons pas, nous laisserons les adversaires marquer", a lancé le coach des Partenopei en conférence de presse.