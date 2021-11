Nano-crédit - Papa Amadou Sarr aux femmes de Goudomp : "Je prends l'engagement de vous accompagner davantage..."

Devant le Maire de Goudomp Malang Cissé, le délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Papa Amadou Sarr, a fait une promesse aux femmes de la localité : "Je prends l'engagement de vous accompagner davantage..." Il s'exprimait ainsi en marge de la cérémonie d'inauguration du bureau nano-crédit de Goudomp, ce vendredi après-midi.



Réitérant sa reconnaissance envers la DER/FJ, le maire Malang Cissé de rappeler : "nous sommes dans la pauvreté au quotidien... Je veux juste exprimer le besoin réel que nous avons d'être accompagné", parlant des financements octroyés aux jeunes et femmes.



Sous ce rapport, Ibrahima Fall, le Préfet de Goudomp ajoute que ce programme est "une réponse pertinente face à la problématique de l'autonomisation des femmes."

Le ministre délégué de souligner qu'en l'espace de deux mois seulement après le déploiement du programme à Goudomp, 789 femmes et jeunes ont été enrôlés et financés à hauteur de 40 millions de francs CFA.