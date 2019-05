Mouvement d'humeur à la Poste : Le SNTPT dénonce les recrutements massifs et décisions illégales du DG sortant.

Le comité sectoriel Poste du syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT) s'est réuni ce matin à son siège à Dakar, pour décrier la crise d'initiatives se manifestant dans leur entreprise.

En effet, depuis le 24 février 2019, le président Macky Sall avait pris en conseil des ministres, un décret nommant Abdoulaye Bibi Baldé à la tête de la direction générale de la Poste, en remplacement de Siré Dia appelé à d'autres fonctions.

Le SNTPT estime scandaleux le fait que le Dg sortant, en l'occurrence Mr Siré Dia, continue à prendre des actes à très forte incidence financière qui impactent négativement sur la viabilité de l'entreprise.

"Il est inconcevable et inacceptable qu'un directeur général sortant continue de recruter en masse au mépris de la bienséance et des réserves fondées des services de contrôle de gestion", lance le représentant et porte-parole du syndicat du jour, Ibrahima Sarr.

Le syndicat souligne par ailleurs son grand étonnement "de constater une floraison, dans cette période intermédiaire, de décisions de recasement et de reclassement " à titre exceptionnel et dérogatoire" au mépris des articles 95 et 97 des accords collectifs d'Entreprise de la poste. Il dénonce non seulement " les décisions abusives mais émanant d'un désormais ancien directeur qui est chargé d'assurer la gestion des affaires courantes en attendant l'installation de son remplaçant.

Selon Ibrahima Sarr, "l'interpellation des autorités compétentes est désormais nécessaire pour organiser sans délai, la passation de service et à sévir contre les agissements du DG sortant".