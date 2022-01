Moustapha Niasse : « Personne ne peut nier que l’accès à l’eau est un problème fondamental »

Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse reste très préoccupé par la problématique liée à l’accès à l’eau potable. Même s’il constate que beaucoup de quartiers de la capitale sont confrontés parfois à un manque criard d’eau, le président Moustapha Niasse reste convaincu que cette problématique sera un vieux souvenir. Il appelle ainsi à faire confiance au gouvernement et aux services compétents de l’État.



« Il faut faire confiance au chef de l’État, à son gouvernement et aux services publics de l’État Sénégalais, continuer de discuter avec les partenaires qui ont entre leurs mains la question de l’eau au Sénégal. KMS3 a permis de réaliser des efforts que nous avons constatés visiblement. Il est dommage que certains quartiers de grandes villes comme Dakar notamment dans la périphérie, manquent d’eau. Il y a eu un problème dans la planification du développement de ses zones là au plan urbanistique en termes de construction de maison et autres équipements et le calcul qui devait être fait ne l’a pas été pour que l’accroissement des exigences liées aux urbanisations progressives s’accompagne aussi du règlement de la question des besoins en eau. C’est l’approvisionnement de Dakar qui est le problème fondamental. Mais c’est un problème qui va se régler au fur et à mesure. Personne ne peut nier que l’accès à l’eau est un problème fondamental. À l’intérieur du pays, il y a des forages et à Dakar aussi il y a des progrès en cours et donc on peut faire le bilan en s’en félicitant », a souligné Moustapha Niasse...