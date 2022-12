Motion de censure déposée par YAW contre le gouvernement : Les députés convoqués en séance plénière ce jeudi

Tous les députés de la 14e législature sont convoqués en séance plénière ce jeudi 15 décembre à partir de 10h. Après la déclaration de politique générale faite par le Premier ministre Amadou Ba, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont introduit une motion de censure contre le gouvernement, car n’étant pas convaincus par le Premier ministre encore moins, ses équipes. Comme le leur permet le règlement intérieur, Birame Souleye Diop et ses camarades de Yewwi Askan Wi ont interpellé l’article 99 du règlement intérieur sur la motion de censure.



Ainsi, après la réunion de la conférence des présidents et du bureau de l’Assemblée nationale ce mardi, les députés se retrouveront 48h plus tard, pour statuer sur cette motion de censure contre le gouvernement.