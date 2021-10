Monitoring de l’éducation : Les ministères sectoriels en conclave avec les syndicats d’enseignants pour une année scolaire appaisée.

À moins d’une semaine de l’ouverture de l’année scolaire 2021-2022, les syndicats d’enseignants ont eu une séance de travail avec les ministères sectoriels dans une réunion d’évaluation de l’exécution des accords de 2018, relatifs au secteur de l’éducation qui a lieu ce lundi. Les acteurs ont repris les négociations et mis en place, avec les syndicats, un agenda de travail et d’évaluation de l’exécution des accords de 2018.



Présidant la rencontre avec les ministères sectoriels, le ministre de la Fonction Publique révèle qu’ « entre octobre, novembre et décembre, tous les ministres vont procéder, chacun en ce qui le concerne, aux rencontres sectorielles, en relation avec les syndicats d’enseignants et les partenaires sociaux que sont la société civile et l’association des parents d’élèves. Et à la fin du mois de décembre, nous allons procéder à la plénière concernant tous les ministres », a fait savoir Mariama Sarr.



Cependant, se réjouissant de la richesse des échéances, elle souligne avec un brin d’espoir que d’autres questions à incidence financière telles que les prêts DMC, les comptes dormants et les examens professionnels avec l’élémentaire ont été abordées au cours de cette réunion, avec accords de principe de part et d’autre. Car fait-elle savoir, « c’est un sentiment de satisfaction car avec la reprise de ce monitoring où toutes les questions soulevées vont être étudiées ensemble et des solutions vont être apportées », conclut la ministre.



La ministre de la Fonction publique et du Renouveau du service public, Mariama Sarr, a présidé la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants ce lundi.