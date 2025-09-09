Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises

Comptant pour la 8éme et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la RD Congo mène à domicile la première mi-temps face au Sénégal, 2-1 à la pause. Les Léopards ont ouvert le score par Cédric Bakambu (26ᵉ), suivi par Yoane Wissa (33ᵉ), avant que Pape Gueye ne réduise l'écart pour les Lions de la Teranga (38ᵉ) .
Cette situation fragilise le Sénégal, qui doit absolument gagner pour reprendre la tête du groupe B . Un revers compromettrait sérieusement ses chances de qualification directe, la RDC consolidant sa première place avec 16 points contre 15 pour le Sénégal . La seconde mi-temps s'annonce décisive.
