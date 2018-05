Mohamed Salah élu Joueur de Premier League de la saison

Mohamed Salah a été élu Joueur de Premier League de la saison. L'attaquant égyptien de Liverpool, auteur de 31 buts et 10 assists en 35 rencontres de championnat, a été choisi par les votes combinés d'un panel d'experts, des capitaines de Premier League et du public.



Les autres nommés étaient le Diable Rouge Kevin De Bruyne (Manchester City), son équipier Raheem Sterling, David de Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur) et James Tarkowski (Burnley).



Salah avait déjà été plébiscité par ses collègues joueurs (PFA Award) et les journalistes (FWA Award).



Au palmarès, Salah succède au Français N'Golo Kanté. Vincent Kompany (2012) et Eden Hazard (2015) ont également remporté ce prix.