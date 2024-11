Mohamed El Dicko, président du CNJ Mali/section Sénégal : « Il y avait un blocage dans l’utilisation de certains documents de voyage… La mesure a été levée… Cette démarche a pris le peuple malien au dépourvu. »

Dans ses explications, Mouhamed El Dicko rappelle qu’ils (son entité regroupant la jeunesse malienne au Sénégal et lui) ont été informés de la situation de jeunes Maliens en détresse aux frontières à Kidira et à Moussala. Il leur a été signalé que près de 39 ressortissants maliens ont été bloqués et n’arrivaient pas à accéder au territoire sénégalais. « Effectivement, il y avait un blocage dans l’utilisation de certains documents de voyage (cartes Nina et consulaire). Nous avions l’habitude de voyager par voie terrestre avec la carte consulaire, la carte d’identification NINA, la carte biométrique ou le passeport. Toute personne qui détenait ces documents avait facilement accès au territoire sénégalais par la voie terrestre, », a-t-il rappelé d’emblée. Et même, poursuit-il, par celle aérienne, « il était toléré aux ressortissants maliens de retourner au pays avec un laissez-passer accompagné des deux pièces, notamment la carte consulaire et la carte d’identification NINA. Mais l’entrée au Sénégal par voie terrestre avec ces deux dernières pièces était interdite, depuis une semaine. ». «Nos ressortissants arrivés aux frontières sénégalaises ont été informés que la carte d’identification NINA n’était plus valable, de même que la carte consulaire. Il n’y avait que deux documents qui pouvaient permettre d’accéder au territoire sénégalais : le passeport et la carte biométrique, », a rappelé Mohamed El Dicko.