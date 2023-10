Mission de médiation au Niger: Le gouvernement algérien décide de surseoir à l'engagement des discussions

Dans un second communiqué, le gouvernement algérien a informé que " le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'Étranger, directement avec son interlocuteur nigérien, de même que l'ambassade d'Algérie à Niamey, avec le Ministère nigérien des Affaires étrangères, se sont engagés dans des échanges portant sur le programme et le contenu de cette visite".



Toutefois, il précise dans le même communiqué que " Ces échanges n'ont pas été concluants sur ces deux sujets. De même, des déclarations officielles et publiques d'autorités nigériennes ont suscité des interrogations légitimes quant à leur disposition réelle à donner suite à leur acceptation de la Médiation algérienne".



Fort de ce constat, " le gouvernement algérien a décidé de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées jusqu'à l'obtention des clarifications qu'il estime nécessaire au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne".



Pour rappel, l'Algérie avait reçu de la part de Niamey une notification d'acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise au Niger dans le cadre du Plan de règlement présenté par le président de la République, Monsieur Abddelmadjid Tebboune...