Miss Littérature Sénégal 2024: Salamata Ousmane Diallo dévoile les contours de la 1ere édition et sollicite l'appui de l'Etat...

Une première au Sénégal! Le pays du président Poète Léopold Sédar Senghor abrite la première Édition du concours Miss Littérature 2024/ Sénégal, dont la finale va se jouer ce 18 décembre 2024 au Grand Théâtre de Dakar. Il s'agit, selon la coordonnatrice nationale, Salamata Ousmane Diallo, d'un concours qui met en exergue la beauté mais surtout l'intelligence des femmes dans le domaine littéraire. Ainsi, les jeunes femmes âgées entre 18 et 24 ans vont présenter des productions littéraires devant un jury composé d'éminents professeurs de Lettres et d'hommes de culture, explique-t-elle lors d'un entretien avec Dakaractu. Après une présélection qui a eu lieu le 12 novembre 2024, 10 candidates ont été retenues pour la finale qui va se dérouler le 18 décembre prochain. La finaliste va représenter le Sénégal, au concours International qui se tiendra au Bénin en Juillet 2025. Journaliste culturelle et coordonnatrice nationale, Salamata Ousmane Diallo sollicite l'appui et l'accompagnement des autorités étatiques pour la réussite de l'événement, mais également un soutien pour la finaliste qui sera le porte-étendard du Sénégal à l'étranger. Entretien!