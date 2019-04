Mise en œuvre des ODD liés à la santé : le Sénégal devant le Ghana et le Burkina Faso

La synthèse du rapport régional de l’étude pilote sur les ODD liés à la santé, conduite au Sénégal, au Burkina Faso et au Ghana, avec l’appui du CRDI a montré que sur la mise en œuvre des ODD, le Sénégal est devant suivi du Ghana et du Burkina Faso sur la concrétisation des ODD. Sur la base des 24 cibles recensées et jugées les plus pertinentes pour le suivi de la mise en œuvre des ODD santé, les résultats montrent que certaines d’entre elles ne sont pas alignées aux priorités nationales. En effet, pour le Burkina, plus de la moitié des cibles (13) ne sont pas alignées aux priorités nationales, 7 pour le Sénégal et 2 pour le Ghana. La présentation du rapport régional de l’étude se déroulait ce matin dans un hôtel de la place.