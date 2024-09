Mimi sur la reddition des comptes : « Ce n'est pas une chasse aux sorcières, mais une chasse aux Adou Kalpe. »

Pour Aminata Touré, présidente de la coalition Mimi 2024, la reddition des comptes doit être faite le plus tôt possible. Faisant face à la presse, ce lundi 16 septembre 2024, le haut représentant du président de la République souligne qu'il n'y a pas de « chasse aux sorcières », mais une chasse aux « Adou Kalpé », parlant de ceux qui sont épinglés dans les rapports… notamment dans le dossier de la Covid.



« Le dossier de la COVID doit être tiré au clair. » Ce sont des centaines de millions qui sont concernés et qui étaient destinés à la population Sénégalaise. Les gens doivent rendre des comptes. Le procureur doit accélérer la cadence… », a martelé Aminata Touré, ancienne PM et par ailleurs membre de la coalition Diomaye Président.