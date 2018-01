Mercato : le gardien des Lions Clément Diop s'engage officiellement avec l'Impact de Montréal

Non conservé par le Los Angeles Galaxy, Clément Diop s'est engagé avec l'Impact de Montréal, ce mardi, comme prévu. Le gardien franco-sénégalais (24 ans) a signé un contrat d'un an, plus trois en option, a indiqué la franchise québécoise de MLS entraînée par Rémi Garde. Le Parisien de naissance travaillera aussi avec Joël Bats, lequel a choisi de quitter Lyon pour relever ce nouveau défi.