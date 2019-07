Mercato : Le Barça a officiellement contacté le PSG pour Neymar.

Il ne s'agit pas d'un secret, l'attaquant Neymar souhaite quitter le Paris Saint-Germain à l'occasion de ce mercato d'été avec l'envie initiale de retrouver le FC Barcelone. Mais sans surprise, le club de la capitale n'a pas l'intention de brader le Brésilien, toujours estimé à plus de 200 millions d'euros. Et malgré les relations compliquées entre les deux formations, les Blaugrana ont réalisé une première approche officielle pour se renseigner sur la situation de la star de 27 ans.



Bartomeu a contacté Al-Khelaïfi.



En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport ce jeudi, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a officiellement contacté son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi pour connaître exactement la position du PSG pour Neymar. Une manière pour le dirigeant du champion d'Espagne de nouer un premier dialogue avec l'équipe francilienne. Au passage, Bartomeu a ainsi confirmé l'intérêt de son club pour l'international auriverde. Ainsi, le Barça a demandé au PSG d'être informé de l'évolution de la situation de Neymar, notamment dans le cas où Paris se montre prêt à revoir ses exigences financières à la baisse. Car pour le moment, le dernier vainqueur de la Liga n'a pas l'intention de payer le prix fort pour son ancien joueur.



Le Barça prêt à se montrer patient...



Et Barcelone ne compte pas se précipiter sur ce dossier. Patients, les dirigeants catalans sont persuadés que ce feuilleton va, dans tous les cas, traîner en longueur jusqu'à la fin de ce mercato, prévue le 2 septembre. Le temps va-t-il jouer en la faveur du Barça sur le dossier Neymar ? Pour l'instant, le Brésilien se trouve loin d'un départ et va bien participer à la préparation du PSG en Chine.