Menaces, insultes, persécution sur les réseaux sociaux… : Thierno Bocoum descend en flammes le « Fan club » du PM Ousmane Sonko

Les militants et sympathisants du parti politique « Pastef », du Premier Ministre, Ousmane Sonko, sont des sortes de fanatiques qui suivent aveuglément leur leader et attaquent vertement quiconque ose les contredire. C'est du moins ce qu'à laissé entendre Thierno Bocoum, ce mardi, en marge d'un point de presse au cours duquel il s'est prononcé sur la situation politique du pays. « Plus personne n’ose parler librement dans ce pays », regrette-t-il.



Selon le président de l’Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), ces militants, qu'il qualifie de « fan club » du Premier Ministre, n'hésitent pas à recourir aux menaces, aux insultes et à la persécution sur les réseaux sociaux à l'encontre de toute personne qui s’oppose à leur idéologie. Il a clairement fait savoir que rien ni personne ne les empêchera d'exprimer leur opinion dans un pays qui aspire à la liberté d’expression et à la démocratie…